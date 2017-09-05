الخشت: أساتذة علوم يواجهون 3 اتهامات حول مشاركتهم في مؤتمر الإخوان

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن أساتذة قسم الكيمياء بكلية العلوم المحالون للتحقيق والموقوفين عن العمل يواجهون 3 اتهامات بشأن ما أثير حول مشاركتهم في مؤتمر لجماعة الإخوان في ألمانيا، لافتًا أن التحقيقات ستثبت مشاركتهم في المؤتمر من عدمه.

كانت جامعة القاهرة، قررت إحالة مذكرة قدمها السيد فهيم عميد كلية العلوم باتهام 4 أساتذة بقسم الكيمياء في كلية العلوم بالمشاركة في مؤتمر للإخوان بعد السفر خارج البلاد دون الحصول على إذن الجامعة إلى الشؤون القانونية، وهم: أحمد حلمي محمود، وأحمد فتحي درويش، وإسماعيل عبد الشافى، وعمرو محمود.

وذكر مصدر بالجامعة لمصراوي، أن الشئون القانونية ستكلف أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة للتحقيق مع الأساتذة فيما نسب إليهم والذي يصدر قراراه، إذا صحت الاتهامات فيتم إحالة الأساتذة إلى مجلس التأديب أما إذا لم تثبت تلك الاتهامات فيتم حفظ التحقيقات.