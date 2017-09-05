بالصور.. الإهمال يسيطر على قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قصر ثقافة العمال بحي غرب شبرا الخيمة، أحد قلاع الثقافة والفن والإبداع بمحافظة القليوبية، مدرسة تخرج منها شعراء وأدباء يمثلون مصر الآن في العديد من المحافل الدولية، غير أن يد الإهمال سيطرت على كل أنحائه، بعدما توقفت أعمال التطوير، وتحول القصر إلى مبنى متهالك تسكنه الأشباح وتحيط به من كل جانب.

واشتكي عدد من رواد القصر وأهالي الحي من تهالك القصر، وعدم تمكنهم من ممارسة الأنشطة الثقافية بداخله، مؤكدين أن القصر بات مقتصرًا على الاحتفالات الخاصة بمجلس المدينة والجهات الحكومية فقط، وأن الكثير من الشباب يعزفون عن التوجه إليه نظرًا لعدم الاهتمام بالأنشطة الثقافية والإبداعية..

عند دخولك القصر ستقع عيناك في البداية على لافتة "المسرح"، داخلها ستجد حطامًا وعددًا من بيارات المجاري المغطاة داخل المبنى، بعدها في حرم القصر ستجد شبابًا يؤدون بروفات المسرح داخل بناء متهالك وأسقف عتيقة تمامًا تكاد تقع على رؤوس الحاضرين، وفي الدور الثالث فرقة فنون شعبية، وعدد من الرجال يرتدون جلابيب، ويحملون أدواتهم في أيديهم، فضلاً عن وجود مكتبة القصر على اليسار، يجلس بها ثلاثة أطفال وبجوارهم موظفة القصر تجلس على كرسي خشبي ويغلبها النعاس.

"محمد غالي"، أحد رواد القصر، عبّر عن غضبه الشديد نتيجة عدم تطوير المبنى، مطالبًا الجهات التنفيذية بضرورة ترميم وتجديد المكتبة بداخل القصر وإعادتها كما كانت، خاصة أن المنطقة بلا مكتبات، مشيرًا إلى أن المبنى يصلح ليكون ناديًا ثقافيًا واجتماعيًا وفنيًا ورياضيًا بسبب تعدد غرفه.

ويقول "خليل محمود" "شاعر"، لا يوجد مكان للشعراء والأدباء بقصر الثقافة، وهو ما ينفر المبدعين ويقتل الإبداع، مطالبًا وزير الثقافة بالعمل على الاهتمام بالقصر وتطويره، مشيرًا الى أن القصر يعدّ المتنفس الثقافي الوحيد لأهالي المنطقة، بالإضافة إلى أن تنمية المواد الثقافية بداخله، سيعمل على مخاطبة عقول الشباب ومحاربة الأفكار التكفيرية والمتطرفة.

من جانبها، أكدت "سمية محمود" رسّامة، أن الروتين والبيروقراطية لا يزالان يسيطران على القصر، وتساءلت: كيف سنواجه الفكر الإرهابي المتطرف الذي يسيطر على عقول عدد من الشباب في ظل تراخي وزارة الثقافة في تطوير قصور الثقافة، وتابعت: "الثقافة لا شك هي ملجأ الشباب لتطوير أفكارهم ومحاورة عقولهم".

من جانبه، أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أنه تجري حاليًا مقايسة لتطوير القصر بالشكل الذي يليق برواده.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي" أن تكلفة تطوير المبنى بالكامل تصل لـ25 مليون جنيه، وتطوير المسرح داخل القصر سيتكلف 4 ملايين، نظرًا لحالة التهالك الشديدة التي توجد داخله، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال المقايسة سيجري البدء فورًا في أعمال التطوير.