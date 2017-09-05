بالصور - منتخب مصر يذبح عجلا في ملعب برج العرب قبل مواجهة أوغندا

الإسكندرية – محمد البدري:

حرص مسؤولو اتحاد كرة القدم على ذبح عجل داخل ستاد برج العرب في الإسكندرية قبل ساعات من المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني الأول أمام أوغندا، المقررة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم .

وذبح مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة بعض أفراد الجهاز الفني للمنتخب عجل عند أحد مداخل ملعب برج العرب، مرددين عبارة " اللهم تقبل هذا عن اتحاد الكرة والمنتخب المصري ووفقهم في المباراة"، وذلك بحضور عدد من أبناء المنطقة وجنود القوات المسلحة المتواجدين داخل الملعب.

واعتاد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ومجموعة من الإداريين على ذبح أضحية، وذلك من مبدأ التفاؤل قبل المباريات الحاسمة أملا في الفوز بنتيجة مباراة العودة المقررة مساء اليوم.

وخسر المنتخب الوطنى المصري لكرة القدم أمام نظيره الأوغندى بهدف مقابل لا شيء فى الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم والتى جرت بينهما الخميس الماضي على ملعب نيلسون مانديلا فى العاصمة كامبالا.

ويسعى منتخب الفراعنة إلى الصعود لنهائيات كأس العالم، ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في تصفيات المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن أوغندا.