بالصور.. انطلاق رحلات جماهيرية من البحيرة لحضور مباراة مصر وأوغندا

البحيرة – أحمد نصرة:

انطلقت، ظهر اليوم الثلاثاء، عدد من الرحلات من مدن ومراكز، محافظة البحيرة، تجاه استاد برج العرب بالإسكندرية، لحضور المباراة المصيرية بين منتخبي مصر وأوغندا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وتزينت الأتوبيسات التي أقلت المشجعين في رحلات منظمة بالأعلام الضخمة، كما وزع المنظمون، الأعلام الصغيرة والكابات والأبواق التي تحمل ألوان العلم المصري على الجماهير، في أجواء حماسية للغاية.