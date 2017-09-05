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بالصور.. انطلاق رحلات جماهيرية من البحيرة لحضور مباراة مصر وأوغندا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. انطلاق رحلات جماهيرية من البحيرة لحضور مباراة وأوغندا

04:03 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور - منتخب مصر يذبح عجلا في ملعب برج العرب قبل مواجهة أوغندا

الألبوم التالى

بالصور - منتخب مصر يذبح عجلا في ملعب برج العرب قبل مواجهة أوغندا

البحيرة – أحمد نصرة:

انطلقت، ظهر اليوم الثلاثاء، عدد من الرحلات من مدن ومراكز، محافظة البحيرة، تجاه استاد برج العرب بالإسكندرية، لحضور المباراة المصيرية بين منتخبي مصر وأوغندا في الجولة الرابعة من تصفيات .

وتزينت الأتوبيسات التي أقلت المشجعين في رحلات منظمة بالأعلام الضخمة، كما وزع المنظمون، الأعلام الصغيرة والكابات والأبواق التي تحمل ألوان العلم المصري على الجماهير، في أجواء حماسية للغاية.

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مصراوي Masrawy

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