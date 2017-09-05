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العوضي يقيم أول دعوى في الوطن العربي حول "مسؤولية الأب الشرعية"

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مصراوي Masrawy

العوضي يقيم أول دعوى في الوطن العربي حول "مسؤولية الأب الشرعية"

04:04 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

طارق العوضي المحامي بالنقص

كتبت - هاجر حسني:

قال طارق العوضي، المحامي بالنقص والدستورية العليا، إنه أقام اليوم الثلاثاء، أول دعوى من نوعها في والوطن العربي، حول مسؤولية الأب الشرعية والدستورية والقانونية تجاه أبنائه.

وأضاف العوضي، في منشور له عبر صفحته الرسيمة بموقع "فيسبوك": "تشمل الدعوى هل إذا تخلى الأب عن القيام بدوره تجاه أولاده منذ نعومة أظافره واقتصر دوره علي إرسال نفقة شهرية لمطلقته أم أولاده يكون قد ارتكب خطئًا سبب ضرر يستحق التعويض عنه، وهل تنحصر مسئولية الأب في الإنفاق فقط؟".

وتابع: "وهل يحق للأبناء رفع دعوى تعويض، لأنهم لم يشعروا يومًا بمعني كلمة بابا، وما هو التعويض المناسب للحرمان من رعاية الأب وعطفه وحنانه وحمايته؟".

وأشار المحامي بالنقص والدستورية العليا، إلى أن القضية ستكون محل جدل شرعي وقانوني ومجتمعي، متابعًا "لكننا نؤمن بأحقية مقيمة الدعوى ونثق أننا سنرسي مبدأ قانوني جديد وهام جدًا في تاريخ القضاء المصري، وتحدد لنظر الدعوي جلسة ٤ أكتوبر القادم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية".

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