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بالصور| ريهانا تحتفل مع أصدقائها فور وصولها إلى النرويج

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بالصور| ريهانا تحتفل مع أصدقائها فور وصولها إلى النرويج بالصور| ريهانا تحتفل مع أصدقائها فور وصولها إلى النرويج

كتب : إنجي رأفت منذ 33 دقيقة

احتفلت المغنية ريهانا مع أصدقائها، بمجيئها إلى مدينة أوسلو، في النرويج، وقاموا بركوب يخت فخم للاحتفال بأحيائها حفلاً موسيقيا هناك.

ارتدت ريهانا "مايوه" أزرق، ووضعت غطاء بلاستيكيا غريبا على وجها ليحميها من الشمس، ونشرت صورها مع أصدقائها على المركب أثناء الاحتفال.

وبعد انتهاء الاحتفال، عادت ريهانا إلى الفندق الذي تقيم فيه، فوجدت الصحافة في انتظارها، فقامت ريهانا بالانقضاض على أحد أصدقائها وركبت فوق ظهره أمام الكاميرات، وبدأ صديقها بالتحرك وهي فوق ظهره حتى تتمكن من السير وسط وسائل الإعلام والمعجبين.

زارت ريهانا العديد من الدول الأوربية لأحياء حفلات موسيقية، وستتوجه بعد النرويج إلى ألمانيا لأحياء حفلتها يوم الأربعاء المقبل.

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ON Sport

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