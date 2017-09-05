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اختفاء بنزين 80 وارتفاع أسعار المحروقات بالأقصر.. والتموين: شائعة وراء الأزمة

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اختفاء بنزين 80 وارتفاع أسعار المحروقات بالأقصر.. والتموين: شائعة وراء الأزمة اختفاء بنزين 80 وارتفاع أسعار المحروقات بالأقصر.. والتموين: شائعة وراء الأزمة

التحرير

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تشهد محافظة الأقصر حالة من الغضب بين قائدي الدراجات البخارية والمركبات، بعد اختفاء بنزين 80، وزيادة في المحروقات الأخرى.

وقال حسين عبد الراضي، أحد قائدي المركبات، لـ"التحرير": إن "هناك العديد من المحطات التموينية داخل مدينة الأقصر، لا يوجد بها بنزين 80 على الإطلاق، مما جعله يضطر لشراء 92 الذي ارتفع سعره إلى 6 جنيهات بدلًا من 5 في إجازة عيد الأضحى المبارك، ومازالت الأزمة مستمرة حتى الآن".

وأشار محمد تهامي سائق، إلى أن هناك شائعة تدور في المحافظة حول ارتفاع أسعار المحروقات، مما جعل أصحاب المحطات يقومون برفع السعر من تلقاء أنفسهم، دون وجود بيانات رسمية من قبل بخصوص هذا الأمر، لافتًا إلى أن بعض المحطات التموينية قامت برفع سعر بنزين 80 إلى 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات ونصف للتر، والبنزين 92 إلى 6 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، و السولار إلى 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات و 65 قرش.

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وأوضح مصدر مسئول بتموين الأقصر، أن الشائعة التي أطلقت جعلت بعض أصحاب المحطات التموينية يستغلون الموقف باحتكار السلعة واخفائها من المواطنين، خلال أيام العيد مما تسبب في الأزمة الحالية، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.

من جانبه أكد جمال حجاج القائم بأعمال وكيل وزارة بالمحافظة، قيام بعض المحطات باحتكار السلعة، بعد انتشار شائعة رفع السعر، بالإضافة إلى أن هناك نقص حقيقي في بعض المحطات، مما أثر على السوق في الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه من المقرر بدءً من الغد طرح كميات من المواد البترولية للمحطات التموينية للقضاء على تلك الأزمة، منوهًا بضرورة تحرير المواطنين شكاوى ضد أية محطة تطالب بزيادة عن الأسعار المحددة.

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التحرير

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