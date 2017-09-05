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الجيزة: إصلاح الحدائق وزراعة 15 ألف شجيرة بالميادين والشوارع- صور

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مصراوي Masrawy

الجيزة: إصلاح الحدائق وزراعة 15 ألف شجيرة بالميادين والشوارع- صور

03:49 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

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كتبت- ندى الخولي:

بدأت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أعمال صيانة وإصلاح المسطحات الخضراء والحدائق التي تعرضت للإتلاف نتيجة الإقبال الشديد عليها خلال أيام عيد الأضحى.

وكلف اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، عزت الخرصة، رئيس الهيئة العامة للنظافه والتجميل بالجيزة، بسرعة رفع كفاءة النظافة وصيانة المسطحات لأفضل مما كانت عليه في السابق.

وقال رئيس الهيئة العامة للنظافه والتجميل بالجيزة، إنه تم زراعة 15 ألف شجيرة، بمناطق متعددة، كما تم الدفع بفرق من عمال النظافة بكافة المناطق.

ولفت إلى أنه تم تسميد وصيانة المسطحات الخضراء وزراعة النباتات والشتلات بحديقة ميدان النهضة وتمثال نهضة وشارع جامعة الدول العربية وأحمد عرابى بالعجوزة وميدان الجلاء وميدان مصطفى محمود بحي الدقى وميدان الكيت كات بحي شمال الجيزة وميدان الرماية وترعة المنصورية بحي الهرم.

وأشار إلى أنه جاري رفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية ورفع المخلفات وخاصة مخلفات الأضاحي.

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