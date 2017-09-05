سحب عينات من المواشي الموجودة بمنزل الأطفال الـ3 المتوفين بالمنوفية

المنوفية مروة فاضل:

عاينت اليوم الثلاثاء، لجنة من الطب البيطري، بمحافظة المنوفية، قرية كفر بني غريان بمركز قويسنا، والتي توفي بها 3 أطفال أشقاء خلال 10 أيام في ظروف غامضة.

وجرى أخذ عينات من الماشية الموجودة أمام منزل الأطفال، وكذلك الطيور، لتحليلها لبيان ما إذا كانت سببًا في وفاة الأطفال أم لا.

وقال محمد سامي عم الأطفال: "إن رمزي شقيق الأطفال المتوفين بحالة جيدة، ويتم ملاحظته يوميًا من طبيبة الوحدة هو ونجل عمه "ريناد طلعت"، مشيرًا إلى أن حالتهما مستقرة ولا يظهر عليهما أي أمراض".

كانت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، انتقلت، السبت الماضي، إلى قرية كفر بني غريان التابعة لمركز قويسنا؛ للتحقيق في وفاة الأطفال الثلاثة.

وشكلت سرور لجنة برئاستها وعضوية كل من مدير الطب الوقائي بالمديرية، ومدير الحميات، ومدير الإدارة الطبية بقويسنا، وفريق الوقائي بالإدارة، في حضور مجدي أبو السعد رئيس مجلس مدينة قويسنا.

والتقت سرور، أهالي الأطفال المتوفين، فيما نفى سامي السيد سليمان عزب "من أهل الأطفال"، صلة القرابة بين والد ووالدة الأطفال الثلاثة.

كما أكد فرج عبد الحميد، جد الأطفال، أن أحفاده توفوا في فترات متقاربة؛ إذ توفيت "وفاء – سنة واحدة" في 16 أغسطس، ولحقها شقيقها "طلعت - 3 سنوات ونصف" بعدها بـ 3 أيام، ثم شقيقتهم الثالثة "حنين - 4 سنوات ونصف" أول أيام عيد الأضحى، دون سبب طبي معروف.