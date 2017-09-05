بالأسماء.. قبول 71 طالبًا بشعبة البتروكيماويات في مدرسة الصناعات بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قال عبد الحافظ وحيد مدير التعليم في السويس، إن عدد المقبولين في شعبة البتروكيماويات بمدرسة الصناعات المتقدمة في السويس، 71 طالبًا وطالبة اجتازوا الاختبارات للالتحاق بالقسم.

وأضاف وحيد، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه اعتمد نتيجة الاختبارات التي أقرتها لجنة الاختبارات المشكلة من قبل قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح مدير التعليم في السويس، أن المقبولين من الطلاب بالشعبة 36 طالبًا و35 طالبة وجميعهم من الحاصلين على أعلى الدرجات في نتيجة إجابات الطلاب في كل مراحل الاختبارات التي كانت قد أجريت في منتصف أغسطس الماضي.

وطالب وحيد الطلاب الناجحين بالتوجه صباح غدًا لإدارة المدرسة، لاستكمال اجراءات التقدم، أما الطلاب الذين تقدموا للاختبارات ولم ترد أسماؤهم بالنتيجة ويرغبون في الالتحاق بالمدرسة، عليهم التقدم بملفاتهم إلى إدارة التعليم الفني بديوان مديرية التربية والتعليم، للحصول على الموافقة الرسمية بالقيد بالمدرسة ابتداءً من غد الأربعاء.

جدير بالذكر، أن شعبة البتروكيماويات يتخرج منها طلاب مؤهلون للالتحاق بكليات الهندسة، خاصة هندسة البترول بجامعة السويس، بعد إتمام إجراءات المعادلة.