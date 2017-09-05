كتاب إيطالي جديد يتحدث عن "مصر الفرعونية" في ذكرى افتتاح مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

يستضيف متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية حفل توقيع كتاب "Il loto e il papiro"؛ مسرحية أوبرالية عن مصر الفرعونية باللغة الإيطالية بعنوان "اللوتس والبردي"، يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الخامس عشر لافتتاح مكتبة الإسكندرية.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن العمل من تأليف فرانشيسكو سانتوكونو، أحد أشهر مؤلفي الدراما الإيطالية، المتأثر بالحضارة المصرية القديمة.

وأضاف البيان، أنه من المقرر أن يقام حفل التوقيع بحضور المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس.

وتدور أحداث هذه المسرحية حول الصراع بين الهكسوس والأسرة السابعة عشرة التي كانت تقيم في مدينة طيبة "العاصمة المصرية القديمة" (مدينة الأقصر الحالية) بقيادة الملك سقنن رع؛ حيث كان أول من بدأ حروب تحرير مصر من احتلال الهكسوس وطردهم منها، حيث انتصر ابنه الملك أحمس الأول عليهم وأسس الأسرة الثامنة عشرة وعصر الدولة الحديثة؛ تلك الحقبة الجديدة والمهمة في تاريخ مصر الفرعوني، التي كانت فيها مصر سيدة العالم والقوة الضاربة في الشرق الأدنى القديم بأسره.