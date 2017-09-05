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الوفد البرلماني يصل «بالي» للمشاركة في المنتدى البرلماني العالمي

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الوفد البرلماني يصل «بالي» للمشاركة في المنتدى البرلماني العالمي الوفد البرلماني يصل «بالي» للمشاركة في المنتدى البرلماني العالمي

التحرير

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وصل وفد برلماني من أعضاء مجلس النواب المصري إلى مدينة بالي في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات المنتدى البرلماني العالمى المعني بالتنمية المستدامة، تحت عنوان «تحقيق خطة عام 2020 من خلال التنمية الشاملة».

قال النائب محمد الحسيني عضو الوفد البرلماني، إنه من المقرر أن يتم تنظيم حافلة استقبال لجميع الوفود المشاركة في المؤتمر السادسة مساء اليوم، موجها الشكر إلى كل من الدكتور علي عبد العال والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب المصري، وكذا السفير المصري لدى إندونيسيا، حيث يتابعون تحركات الوفد بصفة دورية.

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وأضاف الحسيني في تصريحات صحفية أن هناك حرصا شديدا من جانب أعضاء وفد مجلس النواب المصري على تقديم صورة مشرفة تليق باسم .

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التحرير

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