هاجم دينا وفكر في الاعتزال لهذا السبب.. 7 معلومات عن محمد التاجي

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في الفترة الأخيرة تداول البعض شائعات حول اعتزال الفنان القدير "محمد التاجي"، وهو ما نفاه أمس الإثنين، في تصريحات لبرنامج "عرب وود" عبر قناة "روتانا"، حيث أوضح أنه فكر في هذا القرار بعد شعوره بعدم التقدير، وقال: "المنتجون والمخرجون دلوقتي مش بيراعوا السن ولا الخبرة، وبيعملوا قيمة للفنانين الصغيرين على حساب اللي زيي، وعشان كده أنا قررت إني مش هاشتغل تاني غير بشروطي"، ولكنه نفى أيضًا اعتزاله، موضحًا: "أنا عايز أطمن جمهوري إني ماعتزلتش وإني هافضل موجود، وإني مش هاقدم أي دور يقلل مني ومن تاريخي ويخليني أتكسف منه".

ونستعرض فيما يلي عددًا من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن الفنان "محمد التاجي"..

1- من مواليد عام 1954، وهو حفيد الفنان الراحل عبد الوارث عسر.

2- دخل المجال الفني في أواخر السبعينيات.

3- تنوعت أعماله بين السينما والتليفزيون والمسرح، ولكنه تميز في الدراما، حيث شارك في مسلسلات "بوابة الحلواني" و"هو وهي" و"زيزينيا" و"أبو ضحكة جنان" و"يونس ولد فضة" و"المغني" و"دهشة" و"الحصان الأسود" وغيره.

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4- شارك في عدة أفلام، من بينها: "آخر الرجال المحترمين" و"البرنس" و"المطارد" و"وتضحك الأقدار" و"الراقصة والسياسي" و"ديل السمكة" والجزء الثاني من "الجزيرة" وغيرها.

5- شارك على خشبة المسرح بعدة أعمال متميزة، من بينها مسرحية "المتزوجون" و"أخويا هايص وأنا لايص" و"أبو زيد الهلالي سلامة" وغيرها.

6- انتشرت شائعة وفاته في مارس الماضي عقب نشر الفنان "خالد الصاوي" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" نبأ خاطئا عن وفاته اعتذر عنه فيما بعد، بينما قال "التاجي" في تصريحات لأحد المواقع الفنية إن تلك الشائعة أصابته بالضحك، حيث كان في ذلك الوقت جالسًا بمنزله ويستمع لأم كلثوم.

7- هاجم الراقصة "دينا" في يوليو الماضي بعد تداول صور لها ببدلة رقص جريئة في حفل خاص بالسيدات، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "قولوا عليا رجعى.. متزمت.. قولوا عليا مش فنان، ومابفهمش فى البطاطس، بس هو ده الفن اللي قدمتيه وأفدتي بيه الناس، وحتقابلي بيه ربنا، وتقولي له أنا قدمت فن ارتقيت بالمجتمع وبأخلاقياته من خلاله؟"، في حين ردّت "دينا" على الانتقادات التي وجهت لها بأنها تعرضت للخيانة من قيام إحدى السيدات الحاضرات للحفل بتصويرها رغم أنه حفل خاص.