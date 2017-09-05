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مستشار الأزهر: اضطهاد «مسلمي الروهينجا» جريمة دولية (فيديو)

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مستشار الأزهر: اضطهاد «مسلمي الروهينجا» جريمة دولية (فيديو) مستشار الأزهر: اضطهاد «مسلمي الروهينجا» جريمة دولية (فيديو)

التحرير

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استنكر محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، اضطهاد مسلمي "الروهينجا"، مؤكدًا أن ما تقوم به دولة ميانمار ضد المسلمين هناك يهدد السلم والأمن الدوليين ويعتبر جريمة دولية.

أضاف مهنا، خلال لقائه بقناة "" اليوم الثلاثاء: "على المجتمع الإسلامي تحريك دعوى للمحكمة الجنائية الدولة ضد سلطات ميانمار لما تقوم به من جرائم ضد المسلمين".

بدأت موجة العنف الحالية إثر هجوم على مراكز للشرطة فى 25 أغسطس الماضي نفذه مسلحون مما يعرف بـ"جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان"، الذي يقول إنه يناضل للدفاع عن حقوقهم.

وفر عشرات الآلاف من الروهينجا من ولاية راخين بعد تصاعد الحرب التي تشنها القوات المسلحة ضد الأقلية المسلمة، فقد فضل الكثير منهم الهروب إلى بنجلاديش، حيث غادر ما يقرب من 90 ألف ميانمار خلال الأيام العشرة الماضية، بحسب الأمم المتحدة.

شاهد أيضا

دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، لجنة جائزة نوبل لسحب جائزتها للسلام "فورًا" من رئيسة وزراء ميانمار، أون سان سو تشي، التي تسلَّمتها عام 1991.

 

 

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