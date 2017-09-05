مدير أمن الإسكندرية عن مباراة أوغندا: خطة لكل السيناريوهات المتوقعة

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ملخص

كشف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، خطة الاستعداد لمباراة مصر وأوغندا، مؤكدًا أن هناك تعاون كبير مع القوات المسلحة لتأمين المباراة باستاد برج العرب.

أضاف النمر، خلال لقائه بقناة "أون لايف"، اليوم الثلاثاء: "الخطة التي تم وضعها أخذت في الاعتبار كل السيناريوهات المتوقع حدوثها"، موضحًا أن شرطة المرافق قامت برفع كل الإشغالات الموجودة في محيط ستاد برج العرب والطرق المؤدية إليه.

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تابع مدير أمن الإسكندرية: "لدينا دوريات متحركة للتدخل في حالة حدوث أي حدث يخل بالأمن العام، وتم تدعيم الطرق بلوحات استرشادية حتى الوصول إلى الاستاد".