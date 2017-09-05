«التعليم»: زيادة مصروفات المدارس الحكومية بنسبة ٥٠٪

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وأحد معاوني وزير التربية والتعليم، عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية.

وقال عمر إن الزيادة سوف تكون بداية من العام القادم بنسبة ٥٠٪، أي أن الزيادة لن تزيد على ٢٠ جنيهًا سنويا، مؤكدًا أن هذه الزيادة سوف يتم استخدامها في الأنشطة والكمبيوتر وغيرها للمدارس.

شاهد أيضا

في السياق ذاته قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن زيادة ٢٠ جنيها في ٩ أشهر هي بمثابة ٢ جنيه في الشهر، وأشار إلى أن هذه الزيادة سوف تعود في النهاية على الطالب، حسب تعبيره، قائلا: "الطالب بيعترض على دفع ٤٠ جنيه في المدرسة وماعندوش مانع يدفع فاتورة تليفون أو دروس خصوصية".

وكشف الوزير أنه يوجد بعض المدارس التي لا يوجد بها دورات مياه أو أسوار، وأن كل هذه الزيادة سوف تستخدم لخدمة العملية التعليمية.