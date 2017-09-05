الخشت يعين محمد المسلمي مديرًا مشرفًا لدار الضيافة بجامعة القاهرة
الخشت يعين محمد المسلمي مديرًا مشرفًا لدار الضيافة بجامعة القاهرة
03:35 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
رئيس جامعة القاهرة
كتب- محمد قاسم:
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعيين محمد خالد المسلمي، أستاذ التغذية بكلية الطب البيطري، مديرًا مشرفًا لدار الضيافة بالجامعة.
وأضاف الخشت، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المسلمي جاء خلفًا للدكتور عمرو مصطفى، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس جامعة القاهرة: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب في العام
-
محافظ القاهرة: محاضر ضد محلات الجزارة التي تترك مخلفات الأضاحي بالشوارع
-
"الطب البيطري": دعمنا المديريات بمزيد من الأطباء استعدادًا لعيد الأضحى
-
رئيس جامعة القاهرة يستقبل المستشار الثقافي السعودي بالقاهرة
إعلان
إعلان