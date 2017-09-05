الخشت يعين محمد المسلمي مديرًا مشرفًا لدار الضيافة بجامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعيين محمد خالد المسلمي، أستاذ التغذية بكلية الطب البيطري، مديرًا مشرفًا لدار الضيافة بالجامعة.

وأضاف الخشت، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المسلمي جاء خلفًا للدكتور عمرو مصطفى، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.