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إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن تجنس بالجنسية الإسرائيلية

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مصراوي Masrawy

إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن تجنس بالجنسية الإسرائيلية

03:35 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن تجنس بالجنسية الإسرائيلية

إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن من مواليد محافظة القاهرة مصري الجنسية.

وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، فإن إسقاط الجنسية عن المواطن المذكور بالقرار جاء نتيجة تجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون ترخيص مسبق من الجهات المصرية المعنية بذلك.

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Asha

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