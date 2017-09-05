إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن تجنس بالجنسية الإسرائيلية
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن تجنس بالجنسية الإسرائيلية
03:35 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن
القاهرة- (أ ش أ):
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن من مواليد محافظة القاهرة مصري الجنسية.
وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، فإن إسقاط الجنسية عن المواطن المذكور بالقرار جاء نتيجة تجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون ترخيص مسبق من الجهات المصرية المعنية بذلك.
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