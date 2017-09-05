طارق شوقي: تشكيل لجنة لاختيار القيادات التعليمية وآخرى لحصر المكافآت

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تشكيل لجنة لاختيار القيادات التعليمية، وسيتم عمل إعلانات في الجرائد بالشروط المطلوب توافرها بشكل واضح، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى القيادة: الكفء، الأمينة، المؤمنة بالهدف.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، إلى أن الوزارة اتجهت إلى ذلك، بعد انتشار المعلومات عن غياب معايير الاختيار ودخول الوساطة، مشيرًا إلى أن القيادات الجديدة لا بد أن تكون متوافقة مع هدف الوزارة في تطوير التعليم وقادرة على تنفيذه: "مش العقليات الوظيفية البحتة".

وأكد الوزير أن الوزارة في طريقها لتحقيق حلم النظام الجديد للتعلم، تفكر تفكيرًا جديدًا وبالتالي فإنها في حاجة لمن يضيف لها، والباب مفتوح أمام كل صاحب فكرة جديدة ومبتكرة، ولا بد من ضمان أن المتبقيين داخل الديوان هم المخصلين.

إلى جانب حل أزمة اختيار القيادات، قال الوير إنه لتحقيق العدالة لا بد من النظر في المكافائات مضيفًا: "كلنا سمعنا عن المكافآت بداية من 200 يوم وحتى 1200 يوم، بالإضافة لمكافآت العيد الصغير والكبير والمناسبات"، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لحصر المكافآت بكل أنواعها بالأرقام لإعادة صياغتها وتوزيعها، لإغلاق هذا الملف.