ميركل تعتزم طرح عدم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية

برلين - (أ ش أ):

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عزمها التشاور مع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية المقبلة في أكتوبر المقبل بشأن العلاقات الأوروبية مع تركيا ،بما ى ذلك قطع مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد ، ولكنها حرصت على التأكيد على العلاقات الاستراتيجية الألمانية التركية .

وحذرت ميركل، فى كلمتها خلال الجلسة الأخيرة من البرلمان الألماني "البوندستاج " اليوم الثلاثاء، من أن الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الواجب انتهاجها إزاء تركيا ، سيؤدى إلى إضعاف الموقف الأوروبى.

وأشارت إلى أن إلقاء القبض على مواطنين ألمان واعتقالهم من جانب تركيا دعا الحكومة الألمانية إلى إعادة النظر فى علاقتها مع تركيا.

يذكر أن الحكومة التركية كانت قد اعتقلت ١٢ المانيا على أراضيها ووجهت إليهم تهما سياسية.