الرئيس الصيني ينتقد السياسة الأمريكية الخارجية

بكين - (د ب أ):

انتقد الرئيس الصيني شي جين بينج بصورة غير مباشرة السياسة الخارجية الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وذلك خلال اجتماع للاقتصاديات الكبرى غير الغربية في الصين اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الرئيس الصيني القول في آخر يوم لقمة البريكس في مدينة شيامن " مفاوضات التجارة متعددة الأطراف متوقفة، تطبيق اتفاقية باريس حول التغير المناخي يواجه مقاومة".

ويشار إلى أن قرارات السياسة الخارجية الرئيسية لترامب شملت إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع المكسيك وكندا والانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي و سحب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ.

وقال الرئيس الصيني "بعض الدول أصبحت أكثر ميلا للعزلة عن الانخراط بصورة أكبر في أنشطة التعاون الانمائي الدولي، وتداعيات تعديلات سياساتها تحدث تأثيرا سلبيا".

ويشار إلى أن مجموعة البريكس تشمل البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والصين. ويمثل اقتصاد المجموعة خمس إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتعتبر نفسها قوة مضادة لما تعتبره نظاما عالميا يهيمن عليه الغرب.

وحذر الرئيس الصيني المندوبين في حوار السوق الناشئ والدول النامية من أن " سياسة حل المشاكل الاقتصادية لدولة ما على حساب الدول الأخرى سوف يقوض أولا وأخيرا مصالح السوق الناشئ والدول النامية. علينا أن ندافع عن الاقتصاد العالمي المفتوح".

وأضاف " على الدول المجتمعة أن تستغل سويا الفرصة التاريخية الناجمة عن تعديل الهيكل الاقتصادي العالمي".

ومن المقرر أن تعقد قمة البريكس المقبلة عام 2018 في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.