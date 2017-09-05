"المرور ": تحرير 7000 مخالفة في حملة مرورية بالعاصمة –(صور)

في زي النساء.. ضبط 3 أشخاص قبل سرقتهم شقة صاحب محل ملابس بدار السلام

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملاتها المرورية على مستوى كافة القطاعات الجغرافية، لضبط كافة المخالفات المرورية، وإعادة الانضباط المروري.

أسفرت جهود الحملات التي شُنت تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، عن تحرير 2746 نموذج 125 مرور، و1981 مخالفة كلبش، وحجز 16 توك توك، و268 سحب رخصة، و146 تصالح فورى، و229 مخالفات دراجات بخارية، و1905 مخالفات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعه على حده.