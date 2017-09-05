أخبار عاجلة

"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 26-10 -2017 -
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

"المرور ": تحرير 7000 مخالفة في حملة مرورية بالعاصمة –(صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"المرور ": تحرير 7000 مخالفة في حملة مرورية بالعاصمة –(صور)

03:25 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    0726710046.jpg

  • عرض 4 صورة

    8b94671913.jpg

  • عرض 4 صورة

    920c336853.jpg

  • عرض 4 صورة

    daee33dbc6.jpg

إعادة الألبوم

في زي النساء.. ضبط 3 أشخاص قبل سرقتهم شقة صاحب محل ملابس بدار السلام

الألبوم التالى

في زي النساء.. ضبط 3 أشخاص قبل سرقتهم شقة صاحب محل ملابس بدار السلام

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملاتها المرورية على مستوى كافة القطاعات الجغرافية، لضبط كافة المخالفات المرورية، وإعادة الانضباط المروري.

أسفرت جهود الحملات التي شُنت تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، عن تحرير 2746 نموذج 125 مرور، و1981 مخالفة كلبش، وحجز 16 توك توك، و268 سحب رخصة، و146 تصالح فورى، و229 مخالفات دراجات بخارية، و1905 مخالفات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعه على حده.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "المرور" تدفع بسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على الطرق السريعة للحد

    أخبار

  • .. استعدادات الداخلية لتأمين الطرق في عيد الأضحى وتحذيرات

    أخبار

  • "المرور": وداعًا لاشغالات الطريق الزراعي بالقاهرة الكبرى (صور)

    أخبار

  • مدير الإدارة العامة للمرور: زيادة سيارات الإغاثة على الطرق خلال عيد

    أخبار

إعلان

a1d307e771.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم