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تأجيل محاكمة 18 متهمًا في أحداث عنف منشأة ناصر للغد

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 18 متهمًا في أحداث عنف منشأة ناصر للغد

03:18 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

تأجيل محاكمة 18 متهمًا في أحداث عنف منشأة ناصر للغد

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 18 متهمًا باستعراض القوة والتلويح بالعنف، في منطقة "منشأة ناصر"، لجلسة الغد الأربعاء. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين عصام اليماني، وناصر يوسف حسن، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وهاني حمودة، وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين، قيامهم في يوم 21 مارس 2015، قيامهم باستعراض القوة و التلويح بالعنف ضد بعضهم البعض، وضد قاطني المنطقة، وذلك بقصد ترويعهم و تخويفهم و إلحاق الأذى المادي و المعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الذعر في نفوسهم و تكدير أمنهم و سكينتهم و تعريض حياتهم و سلامتهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية و بيضاء ، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة جناية الضرب العمدي للمجني عليه بدر رمضتن، بأن أطلق صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري حوزة المتهم السادس عشر، فأحدث بع الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وهي فقد الإبصار بالعين اليمنى.

وأسندت النيابة للمتهمين كذلك، حياتهم أسلحة نارية غير مششخنة و ذخيرة و سلاح أبيض(كزلك – سيف)، وإحراز "شومة" مما تٌستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

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مصراوي Masrawy

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