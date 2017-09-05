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تجديد حبس عامل قتل شقيقه بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية مع زوجته

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس عامل قتل شقيقه بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية مع زوجته

02:42 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

تجديد حبس عامل قتل شقيقه بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية مع زوجته

أرشيفية

كتب-صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه، بعدما شك في وجود علاقة جنسية بينه وبين زوجته.

البداية عندما تلقى قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة، إخطارًا من المستشفى بوصول "م. ع" جثة هامدة إثر إصابته بطعنات متفرقة من جسده، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة شقيق المجني عليه الذي طعنه في جسده، ليلفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحريات، أن المتهم شك في وجود علاقة جنسية بين زوجته وشقيقه المتوفي، ما أثار حفيظته وقرر قتله بطعنة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم الذي اعترف بالواقعة، مرشدًا عن السلاح المستخدم في جريمته.

وأكد المتهم أمام رجال المباحث، أن تصرفات زوجته رفقة شقيقة، جعلت الشك يملأ قلبه، مما دفعه لقتل شقيقه.

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