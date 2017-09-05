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"جثة عامل" تقود المباحث لضبط عصابة سرقة المواطنين بالعجوزة

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مصراوي Masrawy

"جثة عامل" تقود المباحث لضبط عصابة سرقة المواطنين بالعجوزة

02:31 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

تشكيل عصابي - أرشيفية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل كافتيريا بالعجوزة، وتنجح في ضبط مرتكبي الواقعة.

وكان ضباط قسم شرطة العجوزة قد تلقوا بلاغا بالعثور على جثة عامل كافتيريا، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بمطلع الطريق الدائري "منطقة الزرايب" بدائرة القسم، مصابا بعيار خرطوش أسفل الأذن اليمنى.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملي جمع قمامة، أحدهما محكوما عليه بالسجن 3 سنوات في قضية "سرقة بالإكراه"، والأخر سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة"، وأنهما يكونان تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات" اعترفا بارتكاب الواقعة، وأنهما حال استيقافهما المجني عليه لسرقة هاتفه المحمول، قاومهما فأطلق الأول عياراً من فرد خرطوش تجاهه فأصابه وهربا، كما اعترفا بسرقة هاتف محمول من سائق سيارة أجرة بذات المنطقة كرهاً عنه، وأرشدا عن السلاح المستخدم وطلقتين من ذات العيار والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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