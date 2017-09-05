القبض على 5 متهمين بقتل "مبيض محارة" ببنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، في القبض على 5 متهمين، بينهم المتهم الرئيسي في واقعة قتل مبيض محارة بأتريب، بسبب معاكسة الفتيات، فيما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط متهم هارب.

وتبين أن المتهمين كانوا مختبئين بأحد المنازل بقرية كفر أبو زكري ببنها، واعترف المتهم الرئيسي ويدعى "إسماعيل. ر" 17 عامًا، عامل، بطعن المجني عليه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، تلقى إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "علاء أيمن السيد هندي علي" 27 عامًا، مبيض محاره، مصاب بجرح نافذ بالبطن والصدر، وتوفي فور وصوله المستشفى، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل العميد حسام الحسيني رئيس مباحث المديرية، وبسؤال والد المجني عليه ويدعى "أيمن.ع" 52 عامًا، صاحب مستودع أسمنت، وشقيقته "ولاء أيمن" 32 عامًا، ربه منزل، اتهموا 6 أشخاصًا بالحضور إلى منزلهم، وإلقاء زجاجات مولوتوف، وطعن أحدهم المجنى عليه عدة طعنات حتى لقى مصرعه، وفروا هاربين.

ونقل الأهالي الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي، في محاولة لإنقاذه، وعلى إثر ذلك قام أهليته بالتجمهر والتجمع حول المستشفى، وتعطيل حركة المرور بشارع فريد ندا، للمطالبة باستخراج تصريح دفن له، فيما تمكنت اجهزة الامن بالتفاهم معهم على فتح الطريق لحين قدوم الطبيب الشرعي واستخراج التصريح.

جرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير المباحث، لسرعة ضبط الجناة، وتبين أن المتهمين مختبئون في منزل بقرية كفر أبو زكري ببنها، وتوجهت قوة كبيرة من رجال المباحث إلى مكان المتهمين وألقي القبض عليهم وهم: "رأفت. أ" 55 عامًا، مبيض محارة، وأشقاؤه "يحيى" 47 عامًا، عامل، و"مجدي" 42 عامًا، نجار، و"حسام" (هارب)، ووالدتهم "صباح.ع" 61 عامًا، ربه منزل، ونجل الأول "إسماعيل" 17 عامًا، بائع.

وتوصلت التحريات إلى أن سبب المشاجرة قيام المتهم الأخير بمعاكسة شقيقة المتوفى، وحرر المجني عليه محضرًا بقسم الشرطة ضده، وتوجه على إثره المتهمون، إلى منزل المتوفى، وألقوا زجاجات مولوتوف عليه، وعندما خرج المجني عليه طعنه المتهم الأخير بالمطواة عدة طعنات محدثًا إصابته التي أودت بحياته، ثم لاذوا بالفرار.

ونجح ضباط وحدة مباحث القسم في ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السلاح المستخدم.