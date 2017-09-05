مسؤول: ازدياد الطلب على الغواصات والسفن الروسية بعد نجاحها في سوريا

موسكو - (أ ش أ):

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين، أن الطلب على غواصات الديزل الكهربائية والسفن الروسية ازداد بعد مشاركتها في العملية العسكرية للقوات المسلحة الروسية في سوريا.

وقال روجوزين لقناة "روسيا 24" اليوم الثلاثاء "إذا تكلمنا عن أسلحتنا البحرية، فإن الطلب ارتفع على أنواع منها وتحديدا على سفن ذات حمولة صغيرة نسبيا تتراوح بين 150 و400 طن، التي أثبتت جدارتها خلال عملية مكافحة الإرهاب في سوريا".

وأشار إلى أن السفن الروسية أظهرت الفعالية في العمليات القتالية وبالتالي ازداد الطلب عليها، ومنها غواصات الديزل الكهربائية.