أخبار عاجلة

"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 26-10 -2017 -
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مسؤول: ازدياد الطلب على الغواصات والسفن الروسية بعد نجاحها في سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤول: ازدياد الطلب على الغواصات والسفن الروسية بعد نجاحها في سوريا

03:14 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

مسؤول: ازدياد الطلب على الغواصات والسفن الروسية بعد نجاحها في سوريا

نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روجوزين

موسكو - (أ ش أ):

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين، أن الطلب على غواصات الديزل الكهربائية والسفن الروسية ازداد بعد مشاركتها في العملية العسكرية للقوات المسلحة الروسية في سوريا.

وقال روجوزين لقناة " 24" اليوم الثلاثاء "إذا تكلمنا عن أسلحتنا البحرية، فإن الطلب ارتفع على أنواع منها وتحديدا على سفن ذات حمولة صغيرة نسبيا تتراوح بين 150 و400 طن، التي أثبتت جدارتها خلال عملية مكافحة الإرهاب في سوريا".

وأشار إلى أن السفن الروسية أظهرت الفعالية في العمليات القتالية وبالتالي ازداد الطلب عليها، ومنها غواصات الديزل الكهربائية.

هذا المحتوى من

fb6301d5ce.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسئول أوروبي: 57 ألف متشدد يعيشون في دول الاتحاد ويشكلون خطرا كبيرا

    أخبار

  • الحبس لرجلي شرطة لإدانتهما في قضية اغتيال بنظير بوتو في باكستان

    أخبار

  • "الدفاع الجزائرية": الجيش يعتقل إرهابيين خطيرين على الحدود مع مالي

    أخبار

  • ماكرون: مكافحة الإرهاب "الأولوية الأولى" للسياسية الخارجية لفرنسا

    أخبار

إعلان

e93072d704.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو