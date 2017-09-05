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«الخارجية» تنفي تعرض بعثتها للاحتيال خلال تأدية مناسك الحج

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«الخارجية» تنفي تعرض بعثتها للاحتيال خلال تأدية مناسك الحج «الخارجية» تنفي تعرض بعثتها للاحتيال خلال تأدية مناسك الحج

التحرير

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نفى المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله مؤخرا على عدد من المواقع بشأن تعرض بعثة أعضاء وزارة الخارجية للحج لعملية احتيال من أحد متعهدي تنظيم وتوفير الإقامة والانتقالات والإعاشة خلال موسم الحج.

وقال «أبوزيد»، في تصريح صحفي، إن بعثة الحج التي تنظمها وزارة الخارجية أنهت كافة مناسك الحج دون أي معوقات أو التعرض لعمليات احتيال، بل إن أعضاء البعثة أشادوا بحسن تنظيم وترتيب الحج من خلال الشركة التي تعاقدت معها القنصلية العامة المصرية في جدة.

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وكشف المتحدث عن أنه من ناحية أخرى فإن بعض أعضاء الوزارة وأسرهم وأصدقائهم من الراغبين في أداء مناسك الحج العام الجاري قد فضلوا التعاقد بصورة فردية مع شركة أخرى غير الشركة التي تعاقدت معها القنصلية العامة في جدة، متجاهلين ما سبق وأن تم التنبيه عليه بعدم مسؤولية وزارة الخارجية إلا عن الشركة التي يتم التعاقد معها من خلال القنصلية العامة في جدة.

وأكد أن القنصلية المصرية في جدة سوف تتعامل بشكل فوري مع الشكوى الخاصة بإخلال الشركة المذكورة بتعاقداتها مع بعض أعضاء الوزارة عبر الجهات المعنية بالمملكة وهو الإجراء المعتاد مع مثل تلك الشكاوى التي ترد للقنصلية خلال موسم الحج، مشددا على أن القنصلية سوف تستمر في تقديم العون والدعم اللازمين لأي مواطن مصري يصاب بضرر خلال موسم الحج، وأنها لا تألو جهدا لاستعادة كافة حقوق المواطنين بالتعاون مع السلطات المختصة.

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التحرير

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