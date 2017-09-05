بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد استاد برج العرب

الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، محيط استاد برج العرب، للتأكد من تنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين مباراة مصر وأوغندا ومتابعة دخول الجماهير للاستاد.

ويستضيف استاد برج العرب مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في الثامنة مساء اليوم، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم بروسيا 2018.

وبدأت الجماهير والبالغ عددها 60 ألف مشجع، و10 آلاف مدعو، التوافد على استاد برج العرب، حيث يفتح الاستاد أبوابه للجماهير بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى السابعة مساءً.

ووضعت مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، خطة لتأمين المباراة، تتضمن تكثيف الخدمات الأمنية داخل الاستاد، وكذلك جميع المحاور والطرق المؤدية إليه، من خلال نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور، وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق بنشر قواتها ورفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد.

كما تتضمن الخطة، تمشيط خبراء المفرقعات المحيطين الداخلي والخارجي للاستاد، بالاستعانة بالكلاب البوليسية، وتمركز وحدات من قوات الحماية المدنية للتعامل مع أي طوارئ، بالإضافة إلى وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة، وتسيير دوريات أمنية متحركة بكافة الطرق المؤدية للاستاد.