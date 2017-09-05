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بعد "مذبحة العيد" بكفر الدوار.. العثور على شاب مذبوحًا بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

بعد "مذبحة العيد" بكفر الدوار.. العثور على شاب مذبوحًا بالبحيرة

03:00 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

القتيل

البحيرة – أحمد نصرة:

عثر أهالي قرية خمارة، التابعة لمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب مذبوح داخل الزراعات في ظروف غامضة.

تلقى اللواء على الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل حقل بقرية خمارة التابعة لدائرة المركز، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "نادي أمين عبد الحكيم".

جرى نقل الجثة لمستشفى إيتاي البارود العام.

بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة جرح قطعي بالرقبة، وعدة طعنات بالبطن.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10020 لسنه 2017 إيتاي البارود، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

تأتي هذه الواقعة بعد سلسلة من جرائم القتل المشابهة، شهدتها محافظة البحيرة على مدار الأيام الماضية، كان من بينها ذبح سمسار مواشي لأسرة من 4 أفراد بكفر الدوار، وذبح مسجل خطر وشقيقه لشريك لهما أراد التوبة بكفر الدوار أيضا، ومقتل طفلة خنقًا على يد أحد أبناء عمومته بعدما سرق قرطها الذهبي، وتم ضبط الجناة

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