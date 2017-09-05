القليوبية تشارك في فعاليات المعرض الدولي للحاصلات الزراعية بالصين

القليوبية - أسامة علاء الدين:

يشارك عدد من الشركات ورجال الأعمال بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات المعرض الدولي للحاصلات الزراعية بهونج كونج بدولة الصين، تزامنًا مع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات منتدى أعمال قمة بريكس للدول ذات الاقتصاديات الأسرع نموًا في العالم.

وستشارك العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية والموالح، لدول أوروبا، والدول العربية، والولايات المتحدة من بينها شركة "فروتيلا" بكفر شكر، و"العدوى" بمدينة طوخ، وجرى تخصيص قاعات لعرض المنتجات الزراعية عالية الجودة من الموالح، والرمان، والبصل، وغيرها من الحاصلات، بهدف توسيع دائرة نمو الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة لتصدير الحاصلات المصرية.