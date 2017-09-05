الجيزة تسترد 453 ألف متر مربع من أراضي الدولة

كتبت- ندى الخولي:

نجحت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في إزالة 737 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة خلال الأسبوع الماضي، واسترداد 108 فدانًا بإجمالي 453 ألف م2.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، وفقًا للبيان الصادر، الثلاثاء، إن هناك متابعة للأراضي التي تم استردادها لعدم تكرار التعدي عليها، لافتًا إلى أنه تم توجيه جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط أعمال البناء المخالفة.

وأضاف الدالي، أن الحملات شملت جميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن الأراضىي التي تم إزالة التعديات عليها واستردادها تقع تحت ولاية السكة الحديد والري والصرف والآثار والأوقاف والطرق والكباري، وتم تسليم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي التي تم استردادها.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة مستمرة ولم تتوقف بجميع الأحياء والمراكز والمدن.

وأكد الدالي، أن الحملة الأخيرة نجحت في استرداد 63 فدانًا بمنطقة آثار دهشور بمركز ومدينة البدرشين، وإزالة كافة أشكال ومظاهر التعديات والمتمثلة في أسوار وأشجار غير مثمرة.

وأضاف الدالي، أنه تم استرداد أكثر من 12 فدانًا أراضي متعدى عليها ولاية الصرف والري بعد تنفيذ 206 قرار إزالة بمركز ومدينة كرداسة والحوامدية، كما تم استرداد 22 فدانًا ولاية الآثار والصرف والري والسكة الحديدية بمركز ومدينه كرداسة.