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مفتي الجمهورية يهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج

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مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية يهنئ المملكة العربية بنجاح موسم الحج

03:05 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

مفتي الجمهورية يهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج

كتب- محمود مصطفى:
هنأ  الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وانتهاء ضيوف الرحمن من جميع المناسك دون أية مشكلات أو تذكر.

وقال علام، في نص بيانه الصادر، الثلاثاء، إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرًا للمجهودات التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام.

وأكد مفتي الجمهورية، في نص البيان، أن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيرة التي قدمتها المملكة للحجيج منذ وصولهم إلى الأراضي السعودية وخلال المناسك وحتى رجوعهم إلى ديارهم سالمين للرد بقوة على كافة محاولات إفشال موسم الحج إلا أنها جميعًا باءت بالفشل.

واختتم مفتي الجمهورية، بيانه، بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله.

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