مصر تستضيف "النجم الساطع" بقاعدة محمد نجيب العسكرية

كتب- مصطفى المنشاوي:

تستضيف مصر، فاعليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2017"، والمقرر له أن ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية، خلال الفترة من 10-20 سبتمبر الجاري.

ويعد تدريب النجم الساطع من أهم التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والأمريكية، بما يعكس عمق العلاقات ومستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، ويأتي استمرارًا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتشارك في التدريب، عناصر من القوات الأمريكية، على أن يتناول التدريب موضوعات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة في القرن الحادي والعشرين في ظل الحرب التقليدية وغير النظامية.

يذكر أنه تم إجراء سلسلة من تدريبات النجم الساطع منذ عام 1981 حتى آخر تدريب في مصر عام 2009، كما يساهم تدريب النجم الساطع في تعزيز العلاقات الإستراتيجية والأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر باعتبارها صاحبة الدور القيادي في مكافحة الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط.