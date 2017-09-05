التعليم: زيادة رسوم المدارس الحكومية بنسبة 50%

كتبت- ياسمين محمد:

قال محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إن وزارة التعليم ستصدر منشورًا بتحديد رسوم المدارس الحكومية، بزيادة تصل إلى 50 % عن العام الماضي، وذلك خلال الأسبوع القادم.

ولفت "عمر"، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، الثلاثاء، لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2017 / 2018، بحضور قيادات الوزارة، إلى أن حجم الزيادة يتراوح بين 10 - 20 جنيهًا.

وتختلف الزيادة بين المراحل المختلفة، لتكون في أقل مستوى لها بمرحلة رياض الأطفال وأعلى مستوى بالمرحلة الثانوية.

وأوضح مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أنه من ضمن أسباب الزيادة، تعديل قانون التأمين الصحي، الذي رفع رسم التأمين الصحي بنسبة 200%.

وأكد عمر أنه سيتم إعفاء الأرامل، والمطلقات، وأبناء الشهداء والمصابين، من الرسوم مراعاة للبعد الاجتماعي.