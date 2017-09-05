المعارضة الكينية ترفض الموعد الجديد لإجراء الانتخابات

نيروبي - (د ب أ):

رفض زعيم المعارضة الكينية، رايلا أودينجا، اليوم الثلاثاء، الموعد الذي تم تحديده لاعادة إجراء الانتخابات، بعد أن تم إلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في أغسطس الماضي، بسبب التزوير.

وقال أودينجا للصحفيين في نيروبي، إنه لم يتم التشاور مع المعارضة بشأن تحديد تاريخ 17 أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات.

كما طالب بتغير العاملين في اللجنة الانتخابية المشرفة على الانتخابات.

وترغب المعارضة في إجراء الانتخابات خلال الفترة بين 24 و31 من أكتوبر المقبل، إلا أن الحكومة تخشى من أن يؤثر ذلك على امتحانات الثانوية العامة المهمة، التي من المقرر أن تتم في نفس التوقيت.

وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت أمس الاثنين إن المرشحين الوحيدين اللذين ستشملهما ورقة الاقتراع، هما الرئيس الحالي اوهورو كينياتا وزعيم المعارضة رايلا اودينجا.

إلا أن أودينجا طالب بالسماح لاي عدد من المرشحين بالتنافس في الانتخابات.