«العناني» يعلن عن كشف أثري جديد بالأقصر السبت المقبل

التحرير

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يصل الدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، الجمعة المقبلة إلى الأقصر، في زيارة تستغرق يومين للإعلان عن كشف أثري جديد بمدينة القرنة غرب المحافظة.

وقال مصدر مسئول بقطاع آثار الأقصر، لـ"التحرير": إنه "من المقرر وصول الوزير ظهر الجمعة المقبلة، للوقوف على آخر الاستعدادات التي يتم تجهيزها للإعلان عن الكشف الأثري الجديد، صباح السبت، بحضور سفراء لعدة دول ووزراء".

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وأوضح "المصدر" أن الوزير سيقوم بعمل جولة تفقدية على مدار يومين لبعض المناطق الأثرية بالبرين الشرقي والغربي، على هامش إعلانه للكشف الأثري، على أن يقوم بمغادرة الأقصر مساء السبت.