أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تجديد حبس عامل قتل شقيقه الأكبر بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تجديد حبس عامل قتل شقيقه الأكبر بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة

02:42 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

تجديد حبس عامل قتل شقيقه الأكبر بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة

أرشيفية

كتب-صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه، بعدما شك في وجود علاقة جنسية بينه وبين زوجته.

البداية عندما تلقى قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة، إخطارًا من المستشفى بوصول "م. ع" جثة هامدة إثر إصابته بطعنات متفرقة من جسده، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة شقيق المجني عليه الذي طعنه في جسده، ليلفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحريات، أن المتهم شك في وجود علاقة جنسية بين زوجته وشقيقه المتوفي، ما أثار حفيظته وقرر قتله بطعنة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم الذي اعترف بالواقعة، مرشدًا عن السلاح المستخدم في جريمته.

وأكد المتهم أمام رجال المباحث، أن تصرفات زوجته رفقة شقيقة، جعلت الشك يملأ قلبه، مما دفعه لقتل شقيقه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عاطل ذبح شقيقه لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجته في التجمع الخامس

    أخبار

  • خوفًا من الفضيحة.. الزوجة دفعت زوجها لقتل عشيقها

    أخبار

  • إخلاء سبيل اثنين من مؤسسي "اتحاد الجرابيع"

    أخبار

  • تجديد حبس عامل متهم بالشروع في قتل زوج شقيقته ببولاق الدكرور

    أخبار

إعلان

dee9646fd6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم