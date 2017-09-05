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محمد بن راشد يهدي مصر مليوني نسخة من كتاب "ألف اختراع واختراع"

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مصراوي Masrawy

محمد بن راشد يهدي مليوني نسخة من كتاب "ألف اختراع واختراع"

02:49 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

كتاب ألف اختراع واختراع

القاهرة- (أ ش أ):

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الشيخ محمد بن راشد رئيس وزراء الإمارات، أهدى الوزارة مليوني نسخة من كتاب (ألف اختراع واختراع) لتوزيعه على طلاب المرحلة الإعدادية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم في إطار الاستعدادات للعام الدراسي.

وقال شوقي : "إن سعر النسخة الواحدة من الكتاب تبلغ حوالي 35 دولارا"..مشيرا إلى أنه سيغادر اليوم إلى الإمارات للمشاركة في المؤتمر الذي تعقده بعنوان (التعليم والإرهاب) بمشاركة دول مصر والسعودية والبحرين.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن يلتقي الشيخ محمد بن راشد لبحث طلب الإمارات الدخول كشريك في بنك المعرفة وهو أمر هام وجيد للغاية.

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