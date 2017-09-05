التعليم: إضافة مواد اختيارية للمناهج كالموسيقى ودرجاتها ستضاف للطالب

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستقوم بتدريس "برمجة الحاسب الآلي" بدلًا عن الدراسة النظرية للتلاميذ.

وأضاف الوزير، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، الثلاثاء، لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2017 / 2018، بحضور قيادات الوزارة: "سيتم إضافة مواد اختيارية كالموسيقى وريادة الأعمال، وللطلاب الحرية في دراستها ودرجاتها ستضاف للطالب".

ولفت شوقي، إلى إنه يولي اهتماما كبيرا للغاية للمعلمين وتدريبهم، مشددًا على أنهم أهم عنصر في العملية التعليمية.

وتابع الوزير: "جميع برامج الوزارة تستهدف تدريب المعلمين لنقل علمهم ومناهجهم بشكل جيد للطلاب، وأن المعلم الجيد ذو الخلق هو أساس العملية التعليمية"، مناشدين المعلمين بالتمسك بالفرص التي توفرها الوزارة من التدريب ليتمكنوا من اللحاق بركب تطوير التعليم.

وعن المكافآت في الوزارة، أوضح الوزير أنه يتم حاليا إحصاء جميع المكافآت التي يتلقاها العاملون بالوزارة وسيتم وضع أسس لمنحها، "لذا لن يتبقى بالوزارة إلا من يعمل فقط".