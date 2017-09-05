الصحة: لجنة "وقائية" لكشف أسباب الوفاة الغامضة لـ3 أطفال بالمنوفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تشكيل لجنة لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للمنزل والأسرة والمخالطين، وذلك بعد وفاة 3 أطفال من أسرة واحدة في قرية بني غريان، بمحافظة المنوفية.

وأوضح الدكتور علاء عيد، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أنه ورد بلاغ من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بوجود 3 حالات وفاة لأطفال من أسرة واحدة بينهم فترات زمنية قريبة، وتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية للمرور على جميع المنشأت الصحية بمحافظة المنوفية يوم الأحد الماضي.

وأضاف "عيد" في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللجنة استهلت عملها بعقد اجتماع مع محافظ المنوفية ، ثم قامت بزيارة منزل الأطفال بصحبة مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية وفريق من المديرية ، لافتا إلى قيام اللجنة بسحب عينات بشرية من أهالي الأطفال (دم و بول) ومن المخالطين أيضا لهؤلاء الأطفال، كما تم سحب عينات من الأغذية والمياه وعمل إجراءات الترصد الحشري وتم إرسال جميع العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة للفحص ، وجاري المتابعة حتى ظهور النتائج.

وأشار الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إلى متابعة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، لأعمال اللجنة المشكلة، لافتا إلى أنه تم المرور على المنشأت الصحية و مراجعة ترددات الحالات المرضية و معدلات الوفيات بالمحافظة ، مؤكدا على أنها جميعها في المعدلات الطبيعية ولا يوجد اي زيادة او حالات وفاة غير طبيعية في نطاق المحافظة.

وأضاف "مجاهد"، أن القطاع الوقائي يقوم بتكثيف حملاته المرورية خلال الأعياد والمناسبات القومية لمنع حدوث أى امراض وبائية أو معدية ، بناء على تكليفات وزير الصحة الصادرة فى هذا الصدد.