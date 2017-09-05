بالصور.. إزالة الحواجز والإشغالات بالطرق المؤدية لاستاد برج العرب

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن أحمد عثمان، رئيس حي العامرية ثان في الإسكندرية، عن الانتهاء من إزالة الحواجز الأسمنتية والإشغالات بالطرق المؤدية إلى استاد برج العرب، الذي يستضيف مباراة مصر وأوغندا.

وقال "عثمان" في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، إن الحي يعمل مع كافة الجهات المعنية لتسهيل وصول الجماهير إلى الاستاد لتشجيع المنتخب الوطني وتحقيق حلم الصعود لكأس العالم.

ومن المقرر أن يستضيف استاد برج العرب، مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم بروسيا 2018.

وتقرر فتح الاستاد أبوابه في تمام الثانية عشر ظهرًا لاستقبال نحو 60 ألف مشجع، وسط تعزيزات أمنية مشددة.