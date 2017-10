محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، فوز لاعبه الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر أغسطس الماضي، وذلك حسبما أفاد الريدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشارك صلاح صاحب الـ(25 عامًا) مع الريدز في أغسطس في 5 مباريات ببطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ودوري أبطال أوروبا، حيث سجل 3 أهداف وصنع اثنين آخرين، ليقود الفرعون المصري الريدز، للتأهل لدور المجموعات لدوري الأبطال، على حساب هوفنهايم الألماني.

يُذكر أن صلاح انضم هذا الصيف لليفربول مقابل 42 مليون يورو، قادمًا من صفوف روما الإيطالي، بعد التألق في الكالتشيو مع الجيالوروسي وفيورنتينا.

شاهد أيضا

Your @StanChart Player of the Month for August: @22mosalah ???? pic.twitter.com/VZcI2tW8IP — Liverpool FC (@LFC)