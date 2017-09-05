أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

أستراليا تحافظ على أمالها في الصعود للمونديال بالفوز على تايلاند

Google+ Print
أستراليا تحافظ على أمالها في الصعود للمونديال بالفوز على تايلاند أستراليا تحافظ على أمالها في الصعود للمونديال بالفوز على تايلاند

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حقق الأسترالي فوزًا ثمينًا، على ضيفه التايلاندي بينتجة (2-1) في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا، المؤهلة إلى مونديال 2018.

وافتتح المنتخب الأسترالي التسجيل في الدقيقة 69 عبر اللاعب تومي يوريتش، قبل أن تباغت تايلاند بهدف التعادل في الدقيقة 82 عبر بوكلاو أنان، ومن ثم أحرزت أستراليا هدف الفوز في الدقيقة 86 عبر ماثيو ليكي.

وارتفع رصيد أستراليا بذلك الفوز إلى 19 نقطة في المركز الثاني خلف اليابان المتأهلة سلفًا إلى المونديال والتي تمتلك في رصيدها 20 نقطة.

شاهد أيضا

وستنتظر أستراليا نتيجة مباراة واليابان في جدة اليوم في تمام الساعة 19:30 لمعرفة موقفها من التأهل المباشر إلى المونديال من عدمه.

وتمتلك السعودية في رصيدها 16 نقطة وتتمتع بأفضلية الأهداف عن أستراليا، وبالتالي سيعني فوز السعودية اليوم على اليابان تأهل الأخضر مباشرة إلى المونديال، بينما تعني الخسارة أو التعادل تأهل أستراليا إلى المونديال ووصول السعودية إلى الملحق.

ويخوض أصحاب المركز الثالث في المجموعتين في التصفيات الآسيوية مباراة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيخوض الملحق مع رابع أمريكا الشمالية للوصول إلى مونديال روسيا العام المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)