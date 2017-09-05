أستراليا تحافظ على أمالها في الصعود للمونديال بالفوز على تايلاند

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حقق المنتخب الأسترالي فوزًا ثمينًا، على ضيفه التايلاندي بينتجة (2-1) في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا، المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وافتتح المنتخب الأسترالي التسجيل في الدقيقة 69 عبر اللاعب تومي يوريتش، قبل أن تباغت تايلاند بهدف التعادل في الدقيقة 82 عبر بوكلاو أنان، ومن ثم أحرزت أستراليا هدف الفوز في الدقيقة 86 عبر ماثيو ليكي.

وارتفع رصيد أستراليا بذلك الفوز إلى 19 نقطة في المركز الثاني خلف اليابان المتأهلة سلفًا إلى المونديال والتي تمتلك في رصيدها 20 نقطة.

شاهد أيضا

وستنتظر أستراليا نتيجة مباراة السعودية واليابان في جدة اليوم في تمام الساعة 19:30 لمعرفة موقفها من التأهل المباشر إلى المونديال من عدمه.

وتمتلك السعودية في رصيدها 16 نقطة وتتمتع بأفضلية الأهداف عن أستراليا، وبالتالي سيعني فوز السعودية اليوم على اليابان تأهل الأخضر مباشرة إلى المونديال، بينما تعني الخسارة أو التعادل تأهل أستراليا إلى المونديال ووصول السعودية إلى الملحق.

ويخوض أصحاب المركز الثالث في المجموعتين في التصفيات الآسيوية مباراة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيخوض الملحق مع رابع أمريكا الشمالية للوصول إلى مونديال روسيا العام المقبل.