9 فنانات اعتزلن الفن وارتدين «الحجاب».. إحداهن رأت يوم القيامة في المنام

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قد يرى البعض أن الفن مهنة كغيره من المهن الأخرى لا يعيب صاحبها شيء، في حين يرى آخرون أنه قد يكون طريقًا للذنوب والمعاصي، ولذلك يلجأ بعض الفنانات لارتداء الحجاب واعتزال هذا المجال من أجل الدين، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة منهن..

1- أمل حجازي

فاجأت المطربة اللبنانية "أمل حجازي" جمهورها أمس الإثنين بارتداء الحجاب، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "وأخيرا يا رب استجبت لدعواتي يا أرحم الراحمين.. منذ سنوات وأنا داخلي يتألم بين الفن الذي كنت أعشقه، ولم أكن أمتهنه كمهنة، بل كان هواية وبين الدين، على الرغم من أنني كنت قريبة داخليا من الله عز وجل، ولكن بيني وبين نفسي كنت أعيش هذا الصراع، وكنت أطلب من الله دائما الهداية الكاملة، إنني لا أنتقص من مهنة الفن أو الفنانين فهناك طبعا الفن المحترم وفنانين محترمين كثر، ولكني أتكلم عن ذاتي، إنني الآن أشعر أنني في عالم آخر وسعيدة كل السعادة به، وسيكون لي بإذن الله إطلالات قريبة بشكل آخر، أردت اليوم أن أعلن اعتزالي هذا النوع من الغناء وارتداء الحجاب، شكرا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن، ليست كأي سعادة مررت بها من قبل، جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة، وهداني وهداكم جميعا لحب الخير وطريق النور، كان هذا القرار في يوم عرفة، الحمد لله على هذه النعمة".

وحمل منشور "أمل حجازي" بعض الأمل لمحبيها، الذين يرون أنها لن تعلن اعتزالها الفن بشكل صارم، ولكنها قالت: "أعلن اعتزالي هذا النوع من الغناء"، أي تقصد لن تقدم فنًا هابطًا.

2- حنان ترك

رغم أنها ارتدت الحجاب في عام 2006؛ فإن الفنانة حنان ترك ظلت تعمل كممثلة حتى عام 2012 عندما قدّمت مسلسل "الأخت تريز"، وفي أغسطس من نفس العام أعلنت اعتزالها الفن نهائيا من خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أنا والعسل"، مع الإعلامي "نيشان" في حلقته مع الفنانة سمية الخشاب.

وأوضحت حنان ترك في تصريحات صحفية سابقة: "للعلم، أنا اتخذت قرار الاعتزال مع ارتدائي الحجاب، ولكن تراجعت لعدة أسباب، منها أن قراءتي في الدين لم تكن كافية، بالإضافة لخوفي من الإقدام على الدين بشكل مكثف فأعود وتنفر نفسي، فأعود كما كنت قبل الحجاب مثلما حدث مع البعض من الفنانات اللاتي خلعن الحجاب"، ولكنها أكدت عدم نيتها العودة للفن مرة أخرى.





3- حلا شيحة

"كامل الأوصاف" الذي قدّمته الفنانة المعتزلة حلا شيحة، كان الفيلم الأخير في مشوارها الفني قبل اعتزالها وارتدائها النقاب، حيث فاجأت حلا شيحة الجمهور بهذا القرار بعد "رؤيا" في المنام عن أهوال يوم القيامة، وهو ما دفعها إلى التفرغ للعبادة والابتعاد عن الفن، وفي عام 2014 أوضحت بعض المصادر أن حلا شيحة تخطط للعمل كداعية إسلامية في أحد المراكز الدينية.

4- شادية

أعلنت الفنانة شادية في الخمسين من عمرها اعتزال الفن، وقررت ارتداء الحجاب، وتفرغت للعبادة ورعاية الأطفال الأيتام، خاصة أنها لم تنجب، وقررت الابتعاد عن الأضواء وفضلت الاختفاء على أن تظهر في دور الأم العاجزة.

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5- هالة فؤاد

في أواخر عام 1990 تعرضت الفنانة الراحلة هالة فؤاد لأزمة صحية قاسية، ونجت بأعجوبة من الموت بعد ولادة متعسرة لابنها الثاني، وقررت بعدها أن تعتزل الفن وترتدي الحجاب وتتفرغ لحياتها الزوجية ولعبادة الله، وبعد قرار الاعتزال بفترة قصيرة أصيبت بسرطان الثدي، وظلت تعاني من المرض حتى وفاتها في 10 مايو 1993.

6- ياسمين الخيام

المطربة التي اكتشفها الراحل محمد عبد الوهاب، أعلنت في عام 1990 اعتزالها وارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأعمال الخيرية، وهي صاحبة عدد من الأغاني الوطنية، من أبرزها "المصريين أهمه".

7- هناء ثروت

في عام 1988، وبعد مرور سنوات قليلة عليها في عالم الفن، ورغم وعود الشهرة التي كانت بانتظارها؛ فإن الفنانة هناء ثروت قررت الاعتزال بينما كانت تقدم عرضًا مسرحيًّا، وفوجئت بوجود ألفاظ وإيحاءات خارجة به، فرفضت ذلك، واتخذت قرارًا نهائيًّا بالعدول عن التمثيل وارتداء الحجاب واعتزال الفن للأبد.

8- نسرين

الفنانة المعتزلة "نسرين" بدأت مشوارها الفني منذ السبعينيات، واشتهرت بدورها في مسلسل "المال والبنون"، ولكنها توقفت في التسعينيات بعد زواجها من الفنان محسن محيي الدين، وارتدت الحجاب واعتزلت هي الأخرى الفن مع زوجها.

9- شمس البارودي

قررت "شمس البارودي" زوجة الفنان حسن يوسف، في عام 1985 اعتزال الفن وارتداء الحجاب بعد عودتها من أداء العمرة، وبعد عدة سنوات ارتدت النقاب، ثم تركته وعادت مرة أخرى للحجاب، ولكنها لم تتراجع عن قرار اعتزالها.