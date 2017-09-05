تدريبات عسكرية مصرية روسية خلال شهر سبتمبر الحالي

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدريبات مصرية - روسية "حماة الصداقة - 2017 " بمشاركة مظليين مصريين خلال سبتمبر الجارى.

وقالت الوزارة إن المظليين المصريين سينفذون لأول مرة قفزات بمظلات من على متن طائرات ومروحيات روسية، فى إطار تدريبهم، للمشاركة فى المرحلة الرئيسية لتدريبات "حماة الصداقة - 2017" الروسية المصرية المشتركة.

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وذكر بيان لـ"الدفاع الروسية" أنه قبيل إجراء المرحلة الرئيسية من التدريب المشترك "حماة الصداقة -2017" ستنفذ وحدات الإنزال الجوى المصرية والروسية مهام التدريب على التناسق القتالى، كما سيدرب المظليون الروس العسكريين المصريين على استخدام مظلات روسية عند تنفيذ قفزات من طائرات ومروحيات لسلاح طيران النقل الروسي.

وأشار البيان إلى أن المشروع التكتيكى الروسى المصرى المشترك "حماة الصداقة -2017" سيجرى وفقا لخطة التعاون الدولى لوزارتى الدفاع الروسية والروسية.