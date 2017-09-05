أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

شبيه كوبر: هذه كلمة السر لتحقيق الفوز على أوغندا - صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شبيه : هذه كلمة السر لتحقيق الفوز على أوغندا - صور

02:40 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    9a54dc0af9.jpg

  • عرض 3 صورة

    9222d80bd7.jpg

  • عرض 3 صورة

    de401badb2.jpg

إعادة الألبوم

وكيلة تعليم بني سويف تتابع الأعمال النهائية بالمدرسة اليابانية

الألبوم التالى

وكيلة تعليم بني سويف تتابع الأعمال النهائية بالمدرسة اليابانية

كفر الشيخ - إسلام عمار:
وجه الدكتور سامى بدر، المعروف عنه الشبه الكبير بينه وهيكتور كوبر، مدرب القومي، بعض النصائح للاعبي الفريق، للفوز على أوغندا في لقاء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات .

وكان من بين النصائح التي وجهها بدر:"أنا بقولهم إن كلمة السر في حسم اللقاء التركيز جيدًا في اللقاء فقط دون الانشغال بالخطوة الأخرى للصعود، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، لتأدية الدور المطلوب منهم.. هنا يتحقق الفوز".

ودعا شبيه كوبر لاعبي المنتخب القومى المصري، بضرورة التمسك باقتناص الـ 3 نقاط، فى هذه المباراة، حتى يسعدوا 100 مليون مصري، بتحقيق حلم الصعود لكأس العالم، بعد الهزيمة فى المباراة الأولى، من أوغندا، وللتقدم مراكز أكثر في التصنيف الإقليمي والعالمي".

ووجه عبر "مصراوي" رسالة للمدير الفني كوبر وجهازه الفني قائلا:"معكم مجموعة من أفضل اللاعبين التي أنجبتها لذا بإمكانكم رسم السعادة على وجه كل مصري".

وأضاف:"نتمنى منكم تكرار إنجاز صعود منتخبنا عام 1990 بقيادة الراحل محمود الجوهري، في مونديال إيطاليا، وفك النحس بيد الجيل الحالي".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدير أمن الإسكندرية يبحث الاستعدادات لمباراة مصر وأوغندا

    أخبار

  • لمشاهدة مباراة المنتخب.. 10 جنيهات بدل مشروب للصائمين بالسويس

    أخبار

  • بالصور - في استاد الإسكندرية.. تذاكر مباراة مصر وأوغندا تبحث عن الجماهير

    أخبار

إعلان

f7973c2cee.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين