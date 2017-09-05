شبيه كوبر: هذه كلمة السر لتحقيق الفوز على أوغندا - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وجه الدكتور سامى بدر، المعروف عنه الشبه الكبير بينه وهيكتور كوبر، مدرب المنتخب القومي، بعض النصائح للاعبي الفريق، للفوز على أوغندا في لقاء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وكان من بين النصائح التي وجهها بدر:"أنا بقولهم إن كلمة السر في حسم اللقاء التركيز جيدًا في اللقاء فقط دون الانشغال بالخطوة الأخرى للصعود، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، لتأدية الدور المطلوب منهم.. هنا يتحقق الفوز".

ودعا شبيه كوبر لاعبي المنتخب القومى المصري، بضرورة التمسك باقتناص الـ 3 نقاط، فى هذه المباراة، حتى يسعدوا 100 مليون مصري، بتحقيق حلم الصعود لكأس العالم، بعد الهزيمة فى المباراة الأولى، من أوغندا، وللتقدم مراكز أكثر في التصنيف الإقليمي والعالمي".

ووجه عبر "مصراوي" رسالة للمدير الفني كوبر وجهازه الفني قائلا:"معكم مجموعة من أفضل اللاعبين التي أنجبتها مصر لذا بإمكانكم رسم السعادة على وجه كل مصري".

وأضاف:"نتمنى منكم تكرار إنجاز صعود منتخبنا عام 1990 بقيادة الراحل محمود الجوهري، في مونديال إيطاليا، وفك النحس بيد الجيل الحالي".