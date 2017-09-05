عمرو خالد: لا نملك سوى التعاطف مع مسلمي بورما.. ودعوت لهم على الفيسبوك

التحرير

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كتب- كريم محجوب:

قال الدكتور عمر خالد الداعية الإسلامي، إنه بدأ الدعاء لمسلمي بورما على الفيسبوك لحفظهم وحقن دمائهم بداية من أمس الإثنين.

وأضاف خالد في تصريحات لـ"التحرير" أن لنا أدوارا في حمايتهم، ولكن أشياء كثيرة ليست بأيدينا، فلا نملك إلا الدعاء والتعاطف النفسي، فهو واجب كل مسلم، لأنه إذا تحركنا بعاطفة وحب تجاههم سيعود عليهم بالمحبة والخير.

وعن تبرير حدوث أي عمل تطرفي مقابل ما يحدث في بورما، قال إن التطرف موجود في كل زمان ومكان، ولا يمكن تبريره فهو مجرم في الدين وغير مقبول تحت أي مظلة من المظلات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الوداع "أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا".

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واستطرد بدعوة المسلمين كافة، أن يشعروا بالرحمة تجاه المسلمين في بورما، ويدعوا لهم ويتعاطفوا معهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

يُذكر أن مسلمي طائفة الروهينجا بدولة بورما "ميانمار" يتعرضون لاعتداءات وحشية تصل حد القتل والتهجير، تشنها القوات الحكومية والمتطرفون البوذيون عليهم.

وفي السياق ذاته أعلنت مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة أن عدد المهجرين من بورما وصل إلى أكثر من 135 ألف لاجئ حتى اليوم.