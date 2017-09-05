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وكيل تعليم القليوبية يحذر من التقصير في استعدادات العام الدراسي الجديد

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وكيل تعليم القليوبية يحذر من التقصير في استعدادات العام الدراسي الجديد وكيل تعليم القليوبية يحذر من التقصير في استعدادات العام الدراسي الجديد

التحرير

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حذّر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية من أي تهاون أو تقصير في العملية التعليمية أو استعدادات العام الدراسي الجديد، معقبًا بقوله خلال اجتماعه بمديرى مدارس التعليم الفني وقيادات المديرية: "لن أسمح بأن تكون مدارس القليوبية مادة سيئة  لبرامج التوك شو والإعلام".

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم عن إجراء أكبر حركة تغييرات في قطاعات التعليم بالمحافظة الأسبوع المقبل، واصفًا إياهًا بـ"الحاسمة لصالح التعليم والطلاب والعملية التعليمية بأكملها"، مؤكدًا أن التغييرات القادمة ستكون لصالح الشباب.

وأطلق "عجلان" عددًا من التوجيهات والتحذيرات قبيل العام الدراسي الجديد ومنها استخدام (الفيس بوك) والإساءة للمعلمين معقبًا بقوله: "إللي عنده مستند قانوني يقدمهولي، ومكتبي مفتوح، وإللي عنده مشكلة يجيبهالنا وأنا مش هسكت عليها"، كما حذّر من استخدام الهواتف المحمولة في الاجتماعات الرسمية، موضحًا أن هناك تعليمات واضحة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

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واستطرد وكيل تعليم القليوبية بالقول: "لن أسمح بأي تدخلات في التعليم وشئون المعلمين"، مطالبًا بتشكيل مجالس إدارات بالمدارس وعقد اجتماعات شهرية بكل مدرسة واجتماعات للجمعية العمومية وتفعيل الثواب والعقاب، قائلًا: "اجعلوا العام دراسي الجديد مختلفًا عن كل عام، وفكروا في تجديد مدارسكم فالمدرسة منبر إشعاع كالمسجد والكنيسة".

وأكد على ضرورة تفعيل المجموعات المدرسية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية قائلًا: "مش هنبقى احنا والزمن على أولياء الأمو"، فالمجموعات المدرسية سترحم الطلاب وأولياء أمورهم من ويلات الدروس الخصوصية ورزق المجموعات المدرسية حلال، و أفضل من القرش إللي جاي بدعاء ولي الأمر عليكم.

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التحرير

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