استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي الجديد في محافظة القاهرة

كتبت- ندى الخولي:

وجه عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بسرعة الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، والاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول، وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها، فضلًا عن زيادة المساحات الخضراء، وأعمال التشجير داخل وخارج المدارس.

كما وجه عبد الحميد، وفقًا للبيان الصادر، الثلاثاء، بتطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على سلامة الطلبة، إلى جانب صيانة الفصول ورفع كفاءة الإنارة بها مع توافر متطلبات الدفاع المدني من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة سد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد وإشراك المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة، بالاضافة إلى سرعة تسليم وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

وطالب المحافظ، بضرورة التنسيق بين المديرية ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع كافة الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي مع رفع كفاءة الإنارة، والتأكد من عملها والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس، وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها حفاظًا على سلامة الطلبة مع تعزيز الخدمات المرورية بمحيط المدارس والشوارع المؤدية لتحقيق الانضباط والسيولة المرورىة المرجوة ومنع التكدس أوقات الذروة.